Vários feridos em explosão num supermercado em São Petersburgo

Várias pessoas ficaram feridas numa explosão ocorrida esta sexta-feira num supermercado na cidade russa de São Petersburgo, divulgou a polícia local, sem adiantar as eventuais causas do incidente.

"Uma explosão ocorreu por volta das 18h30 hora local (15h30 hora de Lisboa) num supermercado na avenida Kondratiev em São Petersburgo. Segundo as primeiras informações, existem vários feridos", indicou a polícia local, num breve comunicado, citado pela agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

Na origem da explosão estará um dispositivo artesanal com 200 gramas de explosivos, avançam as agências de notícias russas, que citam o gabinete de São Petersburgo do Ministério russo para as Emergências.

As autoridades locais citadas pela agência espanhola Efe referiram a existência de 10 feridos, alguns sem gravidade.

A explosão obrigou ainda retirar dezenas de pessoas do edifício onde se situa o supermercado, entre empregados e clientes.

[Notícia atualizada às 18h23]