Extensão para quê, pergunta a Europa? Ainda o Brexit no centro das atenções e dúvidas

Theresa May terá de dar explicações esta quinta-feira sobre a razão do pedido de adiamento que endereçou à União Europeia. Nos corredores diplomáticos em Bruxelas ninguém esconde que todas as opções "estão em aberto" e nem o cenário que todos querem evitar é descartado. Ou seja, uma saída desgovernada acidental, "por inação", já na próxima semana, continua a ser uma possibilidade admitida como real.

Fontes ouvidas pela TSF admitiram que esta será a cimeira mais "tensa" para Theresa May. A primeira-ministra será "pressionada com perguntas" de todos os líderes europeus sobre o adiamento do brexit.

Os pontos que levantam dúvidas ao mais alto nível dentro do Conselho Europeu são, em primeiro lugar, qual a data, o porquê e qual o propósito do adiamento.

A Theresa May deverão ainda ser pedidas garantias sobre a aprovação do acordo de retirada, na próxima semana, pelo Parlamento britânico, para que alguma coisa de concreto saia desta cimeira. Por outro lado, reconhece-se que essas garantias "não estão ao alcance" da primeira-ministra, "por não dependerem dela".

Traçar cenários sobre o brexit parece ter-se tornado uma tarefa impossível e aquilo que várias fontes admitem como provável é que a cimeira desta quinta-feira venha a ter uma réplica na próxima semana, embora sem garantias que nesse novo encontro haja um desfecho positivo.

Condições

Esta quarta-feira, o presidente do Conselho Europeu admitiu uma extensão do prazo do brexit, desde que o Parlamento britânico aprovasse o acordo de saída. Numa curta declaração que proferiu perante os correspondentes em Bruxelas, Donald Tusk prometeu "paciência e boa vontade" para desatar o impasse. Porém, admitiu que há uma "fadiga do brexit", mas "acredita" que os 27 poderão dar luz verde à extensão, se as condições forem cumpridas em Londres.

"De acordo com as consultas que realizei por estes dias, acredito que uma extensão curta será possível, mas condicionada a uma aprovação do acordo de retirada na Câmara dos Comuns", frisou Tusk, admitindo que "para ajudar", Bruxelas pode até comprometer-se a vincar a natureza temporária do chamado Backstop para a Irlanda, cumprindo "o acordo de Estrasburgo".

"Acredito que isso será possível. E, do meu ponto de vista, não cria riscos, especialmente se for para ajudar o processo de ratificação no Reino Unido", afirmou o presidente do Conselho Europeu, salientando que se tudo correr dentro das condições propostas, a extensão do artigo 50 será formalizada "na próxima semana". Caso contrário, será convocada uma cimeira extraordinária, para discutir a retirada do Reino Unido da União Europeia.

"Embora o cansaço do brexit seja cada vez mais visível e justificado, não podemos desistir de procurar, até o último momento, uma solução positiva. Reagimos com paciência e boa vontade a inúmeras reviravoltas dos acontecimentos e estou confiante de que não nos faltarão paciência e boa vontade, no ponto mais crítico neste processo", afirmou na curta declaração perante os correspondentes em Bruxelas.

Donald Tusk diz que a proposta de extensão apresentada pela primeira-ministra britânica levanta um conjunto de questões que serão trabalhadas nesta Cimeira Europeia.

Extensão Curta

Nos corredores de Bruxelas admite-se que "está tudo em aberto", embora haja quem defenda que uma tal extensão não poderá contaminar as eleições europeias, sendo que isso implicaria que a data marcada para a saída não fosse além do dia 23 de maio. O próprio presidente da Comissão Europeia defende essa perspetiva.

Extensão "para quê?"

O negociador da UE, Michel Barnier avisou que, para avaliarem as condições de uma extensão do artigo 50º, "os líderes europeus vão precisar de um plano concreto do Reino Unido, para poderem adotar uma decisão informada", considerando que há várias "questões chave" a que um tal pedido de extensão terá de responder para poder ser aceite.

"Vai a extensão aumentar as hipóteses de ratificação do acordo? Vai o Reino Unido pedir a extensão porque quer um pouco de mais tempo para trabalhar a declaração política? Se não, qual é o propósito e o resultado de uma extensão? E como podemos assegurar-nos de que, no final de uma eventual extensão, não voltamos à mesma situação, como atualmente", interrogou-se.

Barnier considera que sem respostas claras, uma extensão pode arrastar a incerteza por mais tempo. Por isso, a dez dias da data marcada para o brexit, deixa o aviso de que "todos devem agora finalizar os preparativos para um cenário de não acordo".