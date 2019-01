Extrema-direita apoia coligação governamental entre o PP e o Ciudadanos

Na Andaluzia, o Vox, de extrema-direita, decidiu apoiar uma coligação governamental entre o Partido Popular e o Ciudadanos.

Segundo o jornal El País, fontes ligadas ao Partido Popular garantem que o VOX deixou cair a exigência da revogação da lei de violência de género, da igualdade e dos direitos LGBT.

A confirmar-se este dado, Juan Manuel Bonilla vai ser o primeiro membro do PP a liderar a Junta da Andaluzia. O líder do Ciudadanos da Andaluzia será o vice-presidente do Governo regional.

As eleições nesta província espanhola foram há pouco mais do que um mês. Os socialistas foram os mais votados, mas coligada, a direita conseguiu um resultado que lhe permite governar.