Família de Franco tenta parar exumação do corpo do ditador

A família do antigo ditador espanhol Francisco Franco vai recorrer junto do Supremo Tribunal contra a decisão do Executivo de autorizar a exumação dos restos mortais que estão no Vale dos Caídos.

A agência de notícias espanhola EFE teve acesso à carta, enviada pela família ao Governo de Madrid, na qual os netos de Franco anunciam que irão pedir a suspensão da transferência do corpo e insistem que apenas poderiam aceitar a exumação para a catedral de Almudena (na capital espanhola), possibilidade já rejeitada pelo Executivo.

Para o Governo socialista, o corpo do ditador não pode ir para um local onde possa ser "enaltecido ou homenageado".

"Lugar alternativo"

Os familiares afirmam, por seu lado, que apenas indicarão "um lugar alternativo" para a exumação caso o Supremo Tribunal rejeite o recurso da decisão tomada pelo Executivo.

A 15 de fevereiro último, o Governo espanhol deu um prazo de duas semanas à família do ditador para propor uma localização alternativa, sendo que após o fim do prazo tomará uma decisão unilateral.

O Parlamento aprovou em setembro último uma proposta a autorizar a exumação dos restos mortais do ditador.

A 17 de dezembro um pedido da família de Francisco Franco, para impedir a exumação do corpo do ditador, foi rejeitado pelo Supremo Tribunal.

Francisco Franco Bahamonde liderou o golpe de Estado que, em 1936, marcou o início da Guerra Civil Espanhola e ocupou o lugar de chefe de Estado até 1975, ano em que se iniciou a transição democrática no país.