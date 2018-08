FBI despede agente que fez críticas a Trump

Peter Strzok, um agente da política federal (FBI), que o procurador especial Robert Mueller tinha removido da investigação à interferência russa pelas suas mensagens de correio eletrónico anti-Trump, foi despedido.

O anúncio foi feito hoje pelo seu advogado.

O FBI estava a rever a situação laboral de Strzok, depois de as suas mensagens com conteúdo político terem sido descobertas no ano passado.

Os aliados de Donald Trump aproveitaram os textos, alegando que mostram que a investigação ao possível conluio entre dirigentes da Campanha eleitoral de Trump e agentes russos está afetada por enviesamento político.

Strzok foi despedido na sexta-feira pelo subdiretor do FBI, David Bowdich, disse o seu advogado, Aitan Goelman.

Salientou que este polícia, com 21 anos de FBI, foi despedido devido à pressão política e "para punir o agente especial Strzok por discurso político protegido pela Primeira Emenda".

Goelman revelou também que o FBI ignorou a recomendação do seu Gabinete de Responsabilidade Profissional, que considerara "adequada" uma suspensão de Strzok por 60 dias.