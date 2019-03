FELPO. Na terra de Jorge Amado, Portugal e Brasil debateram a Língua Portuguesa

Na cidade brasileira de Salvador, no estado da Bahia, o último dia do Festival da Língua Portuguesa (FELPO), que, ao longo de três dias foi acompanhado pela TSF, foi dedicado à literatura de língua portuguesa com uma iniciativa de partilha de livros e um debate com escritores.



No palco montado na Praça da Mariquita, na cidade que celebra Jorge Amado, estiveram à conversa Ricardo Viel, jornalista, autor e diretor de comunicação da Fundação José Saramago; Itamar Vieira Júnior, escritor baiano que venceu do Prémio LeYa 2018 com o livro "Torto Arado"; e Sérgio Rodrigues, jornalista, escritor, crítico literário e autor da obra "Viva a Língua Brasileira!".

Ouça o debate na íntegra aqui

Durante perto de uma hora, estiveram todos reunidos num debate sobre as imitações e possibilidades da língua portuguesa, mas também sobre o que falta fazer para potenciar a língua e a cultura nos vários países onde se fala o português.

Ouvimos agora essa conversa, que liga Portugal e o Brasil, mas também Angola, Cabo Verde, Macau ou Timor-Leste, e que foi moderada, na Bahia, por Ricardo Oliveira Duarte, organizador do FELPO.

Foto: Daniele Rodrigues/FELPO



O Festival da Língua Portuguesa (FELPO) foi organizado pelo Global Media Group em parceria com a Prefeitura de Salvador, a propósito da celebração dos 470 anos da cidade brasileira.

