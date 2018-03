Feridos em confrontos na Alemanha em protestos contra ofensiva turca

Várias pessoas ficaram este domingo feridas em confrontos no aeroporto de Düsseldorf, no oeste da Alemanha, entre a polícia e participantes numa manifestação espontânea contra a ofensiva turca contra curdos na Síria.

Um porta-voz da polícia, citado pela imprensa local, não deu números concretos de feridos, mas indicou que houve pessoas com ferimentos devido, nomeadamente, ao uso de gás pimenta por parte das forças da autoridade.

Os confrontos ocorreram principalmente entre manifestantes curdos e agentes, num total de 500 pessoas. A polícia qualificou como agressivo o comportamento dos manifestantes em Düsseldorf.

Outras fontes indicaram a ocupação das vias do metropolitano da cidade, na zona da praça Konrad Adenauer, por cerca de 150 pessoas, sobretudo mulheres com crianças.

Em Hamburgo, no norte do país, foram também registados incidentes, com cerca de 400 pessoas a marcharem desde o consulado russo até ao consulado turco, onde foram lançadas pedras contra a fachada.

Em Berlim e Kiel foram registadas manifestações de centenas de pessoas e em Saarbrücken e Kaiserslautern houve protestos pacíficos.