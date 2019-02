Filha de antigo veterano do Partido Comunista Chinês boicota funeral do pai

A filha de um veterano do Partido Comunista Chinês (PCC) boicotou esta quarta-feira o funeral do pai, considerando o memorial "impróprio" para um homem que serviu Mao Zedong, mas que se converteu depois num crítico do regime.

O memorial de Li Rui realizou-se no Cemitério Revolucionário de Babaoshan, em Pequim, onde muitos antigos altos quadros do PCC estão enterrados.

Mas Li Nanyang afirma que o seu pai expressou claramente três desejos antes de morrer: não ter um memorial, não ser enterrado em Babaoshan e não ser coberto pela bandeira do PCC.

Li Rui ingressou no partido mais de uma década antes da fundação da República Popular, em 1949.

Tendo desempenhado funções como secretário de Mao Zedong, fundador da República Popular, tornou-se mais tarde crítico das políticas do partido e, nos últimos anos, opôs-se à centralização de poderes pelo atual Presidente, Xi Jinping, que aboliu da Constituição o limite de mandatos para o seu cargo.

Li Rui tinha 101 anos quando morreu devido à falência de órgãos, em Pequim, no sábado passado.

Ele "desiludiu-se completamente" com o partido, afirmou a filha, que está radicada nos Estados Unidos, num comunicado.

O antigo secretário de Mao considerava não existir liberdade de expressão na China e que a corrupção se tornou endémica, num sistema que permite às autoridades comunistas enriquecerem, enquanto a vida das pessoas comuns estagnou.

"Acredito que, se a alma do meu pai estiver no céu, ele está a chorar ao ver" o seu corpo coberto por uma bandeira do partido, escreveu Li Nanyang.

Li afirmou que não compareceu no funeral, de forma a reafirmar a postura do pai.

Li Nanyang disse que Xi Jinping e o primeiro-ministro, Li Keqiang, enviaram flores para o memorial.

"Quão hipócritas podem ser?", comentou, considerando "muito irónico" que os líderes prestem homenagem ao seu pai, quando os seus livros estão proibidos na China continental.

"Ele deve ser comemorado e lembrado porque era Li Rui, não por ter sido um alto quadro do Partido Comunista", afirmou.

Li Rui serviu durante alguns anos como secretário pessoal de Mao, mas foi afastado do PCC por expressar discordância com a sua liderança.

Li foi condenado a oito anos de prisão e recuperou a sua filiação partidária apenas após a morte de Mão, em 1976.

Numa entrevista à BBC, em 2017, Li Rui disse que se recusou a escrever uma autocrítica, depois de defender a tolerância para com os estudantes que protestaram na Praça Tiananmen, em 1989, reprimida violentamente pelo exército na madrugada de 3 para 4 de junho.

"Sempre que há um confronto entre o partido e a humanidade, eu insisto na humanidade", disse então.