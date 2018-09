Filho de José Eduardo dos Santos em prisão preventiva

O filho do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, foi preso preventivamente esta segunda-feira na cadeia de São Paulo, em Luanda. A informação foi confirmada pela TSF.

José Filomeno dos Santos, mais conhecido por Zenu, foi acusado na semana passada pelo Ministério Público angolano de vários crimes económicos, como burla, peculato e branqueamento de capitais.

Em causa está o processo da transferência ilícita de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para um banco britânico, em que são arguidos além de José Filomeno dos Santos e o então governador do banco central angolano, Valter Filipe, ambos impedidos de sair do país desde março deste ano.

O filho do ex-chefe de estado, que esteve no poder quase 40 anos, foi presidente do Fundo Soberano de Angola, entre 2012 e janeiro de 2018. Foi afastado do cargo por exoneração pelo atual presidente angolano, João Lourenço.

Em declarações à TSF, o diretor do jornal "O País" diz que a detenção causa surpresa na sociedade angolana. "A sociedade não estava habituada a ver pessoas com algum peso social, económico e político na cadeia. Habitualmente era para os mais fracos", explica José Kaliengue que, sublinha ainda que, a detenção acontece numa altura, em que o chefe de estado angolano, João Lourenço, está em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas.