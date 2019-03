Fim de Theresa May? "Golpe" para demitir primeira-ministra em curso

Após uma das maiores manifestações de sempre no Reino Unido, o fim político de Theresa May pode estar próximo. A primeira-ministra britânica estará a ser alvo de um "golpe" por parte de membros do próprio Governo.

Um editor de política do jornal Sunday Times, citado pela Reuters, garante ter falado com 11 membros do executivo conservador que querem que May se demita.

"Está em curso um golpe no Governo para demitir Theresa May como primeira-ministra", afirmou o jornalista Tim Shipman.

Os membros do executivo pretendem "um líder interino" para concluir o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Em cima da mesa, surgem os nomes de David Lidington e de Michael Gove, figuras reconhecidas no partido Conservador.

Recorde-se que este sábado saíram à rua um milhão de pessoas em Londres, onde exigiram a realização de um segundo referendo sobre o Brexit.

Durante a última semana, Theresa May conseguiu com que os líderes europeus concordassem em adiar o processo de saída para o dia 22 de maio mas impuseram várias condições: o acordo deverá passar antes no Parlamento britânico na próxima semana.

Se o texto for chumbado ou nem sequer for levado a votação, o Reino Unido sairá a 12 de abril, para que possa comunicar se pretende ou não ir a eleições europeias, marcadas para maio.