"Foi esperar e esperar. Quatro horas só com a cabeça fora de água"

A pequena pousada de luxo de Lefteris Elestarikis, com seis quartos, fica numa colina com "vistas sem fim para o mar". É isso que diz, na internet , o texto que a promove para os turistas que querem visitar Mati, a 30 quilómetros de Atenas.

"Foi um instinto", como descreve à TSF, que o levou a fugir para o mar quando as chamas começaram a aproximar-se da sua Villa Marina que gere com a mulher Marina.

Ouça a conversa de Nuno Guedes com Lefteris Elestarikis.

Este grego com uns 50 ou 60 anos de idade conta, no entanto, que "a experiência de estar no mar à espera de ajuda não foi a mais assustadora: o mais assustador foi conduzir da nossa casa até à costa pois percebi que era a única forma de escapar. Foi um instinto... O fogo estava a andar muito muito rápido. Dos dois quilómetros a conduzir os primeiros 500 metros foram feitos no meio das chamas", recorda.

Depois de chegarem à costa de Mati, Lefteris e a mulher entraram no mar que estava calmo e avançaram uns cinquenta metros até conseguirem ter água até ao pescoço protegendo-se das chamas, das temperaturas altas e da atmosfera 'contaminada' com fogo.

Ao lado de dezenas de pessoas "é impressionante mas foi apenas esperar no mar. Esperámos, esperámos de uma forma que parecia interminável durante 4 horas ou mais", explica.

Lefteris sublinha que nunca tiveram o apoio das autoridades gregas que não demonstraram ter qualquer plano de socorro: acabaram por ser uns indivíduos que num barco privado apareceram e levaram dezenas de pessoas que há horas esperavam dentro de água".

Quando regressaram à pousada, Lefteris e Marina respiraram de alívio: a paisagem à volta ficou cinzenta com o fogo, mas tal como a maioria dos edifícios o seu saiu intacto das chamas que o rodearam. Agora só falta que os turistas comecem a regressar a Mati.