Um morto e 2 mil casas inundadas devido às fortes chuvas na Califórnia

O governador deste Estado, o democrata Gavin Newsom, declarou na quinta-feira o estado de emergência para os condados de Amador, Glenn, Lake, Mendocino e Sonoma, o que vai permitir às agências estatais solicitar ajuda do governo federal para a reconstrução.

PUB

As autoridades locais informaram a existência de uma morte provocada pelo temporal, um homem da localidade de Ferndale que se afogou, ao ser arrastado pelas águas quando procurava chegar a casa, onde estavam três menores retidos.

A povoação mais afetada pelas inundações é Guerneville, com cerca de 4.500 habitantes e situada no vale do rio Russian, no condado de Sonoma, onde as televisões locais mostraram imagens de residentes a deslocarem-se de canoa dentro do povoado.

A localidade converteu-se durante umas horas na noite de quarta-feira uma "ilha", completamente inacessível por estrada.

O norte da Califórnia está a viver um inverno particularmente chuvoso parta os padrões da região, que em algumas zonas recebeu em janeiro e fevereiro tanta água quanta a recebida no ano passado, que foi especialmente seco.

Há apenas um ano e meio, em finais de 2017, parte da zona agora afetada pelas inundações foi arrasada por um dos incêndios mais destrutivos da história da Califórnia, que provocou 22 mortos e destruiu mais de cinco mil edificações.