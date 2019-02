Franceses apoiam coletes amarelos, mas querem o fim dos protestos na rua

Manifestações ao sábado, outras ao domingo e um possível regresso às rotundas: três meses depois do início do protesto do movimento dos "coletes amarelos", os apelos a manifestações estão fragmentados, fala-se não apenas de um movimento, mas de vários. A mais recente sondagem aponta que a maioria dos franceses continua a apoiar o movimento, mas querem o fim dos protestos nas ruas.

Quem teria imaginado na primeira mobilização dos "coletes amarelos", a 17 de novembro de 2018, que este novo movimento se manteria nas ruas três meses depois?

De acordo com os números publicados a cada fim de semana pelo Ministério do Interior o número de manifestantes diminuiu. Valores contestados pelos "coletes amarelos", que desde o final de dezembro fazem a sua própria contagem, o "número amarelo".

Esta semana foi o 14º sábado de manifestação consecutivo. 51 mil pessoas (118 mil de acordo com o "número amarelo") manifestaram-se em muitas cidades francesas, apesar da violência crescente entre manifestantes e forças de ordem. O governo anunciou esta semana que em três meses, mais de 1.700 manifestantes e mais de mil polícias ficaram feridos.

O ministro do Interior, Christophe Castaner, anunciou ainda que nas últimas 14 semanas de protestos 8.400 pessoas foram detidas e 7.500 ficaram sob custódia policial.

No entanto, a força do movimento não é representada em números, mas na determinação dos que vestem um colete amarelo e, sobretudo, no apoio da maioria dos franceses.

As próximas manifestações vão revelar se a tendência observada na quarta-feira na sondagem Elabe para o canal televisivo privado BFM-TV se confirma: a sondagem revela que, embora os franceses continuem a apoiar o movimento, 56%, dos franceses quer agora o fim das mobilizações nas ruas.

Os manifestantes não concordam com qualquer declínio das mobilizações, mas reconhecem que não têm conseguido novos apoios desde o início dos protestos para ampliar o movimento. Em três meses, viu-se uma força a ser criada em certos setores: motoristas, enfermeiros, professores ou estudantes, que bloquearam colégios durante alguns dias em dezembro.

O movimento procura novas formas para se fazer ouvir e, apesar da desconfiança que os sindicatos levantam dentro do movimento, os "coletes amarelos" conseguiram despertar um apelo da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) para convocar um dia de greve nacional, a 5 de Fevereiro.

Segundo Ministério do Interior, 137 000 desfilaram no passado em várias cidades francesas. Os números não são os mesmos para a CGT que confirma 300 000 participantes. Uma greve nacional que não se prolongou, como se esperava, a uma "greve geral ilimitada".

"O governo está a praticar a estratégia do caos e usar de uma incrível repressão nas manifestações para sufocar o movimento. É óbvio que vai ser difícil amplificá-la na rua porque as pessoas têm medo. A greve é uma maneira pacífica de mobilizar. Mas é um modo de ação que também assusta os mais precários ou aqueles que têm poucos meios ", admite François Boulo, porta-voz dos " coletes amarelos "de Rouen.