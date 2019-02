Do lobby gay a Bento XVI. O que disse o papa Francisco sobre os abusos sexuais na Igreja

No dia em que começa no Vaticano uma cimeira sobre proteção de crianças e abusos sexuais , reunindo as conferências episcopais de todo o mundo, recordamos algumas das ideias já expressadas pelo papa Francisco sobre o tema:

PUB

"Fala-se de 'lobby gay' [na Igreja], e é verdade, ele existe."

06-06-2013

"A Igreja deve sempre ser reformada, 'Ecclesia semper reformanda', porque os membros da Igreja 'são sempre pecadores e precisam de se arrepender'."

09-11-2013

"Mas tivemos vergonha? Tantos escândalos [na Igreja] que não quero mencionar individualmente, mas que todos sabemos quais são... Escândalos que alguns tiveram de pagar caro. E isso está bem! Deve ser assim... a vergonha da Igreja."

16-01-2014

"Prometo compaixão e oração por cada vítima de abusos sexuais e também pelas suas famílias."

16-01-2014

"Os casos de abusos sexuais são terríveis e deixam cicatrizes profundas. Bento XVI foi muito corajoso e ele abriu um canal. A Igreja neste caminho tem feito muito. Talvez mais do que qualquer um."

05-03-2014

"Devemos ser muito duros [com crimes de pedofilia praticados por alguns padres]! Com as crianças não se brinca."

11-04-2014

"O que me causa dor e tristeza é o facto de alguns padres e bispos, ao abusarem sexualmente de menores, violarem a inocência destes e a sua vocação sacerdotal."

07-07-2014

"Não se pode dar prioridade a qualquer tipo de considerações, sejam de que natureza forem, como por exemplo a vontade de evitar o escândalo, porque não há qualquer lugar, no ministério da Igreja, para quem abusa de menores."

05-02-2015

"Sei como está marcada em vocês a ferida dos últimos anos e acompanhei-vos no vosso generoso envolvimento para ajudar as vítimas (...) e contínuo trabalho para que estes crimes [de pedofilia que abalaram a Igreja dos Estados Unidos] nunca mais se repitam."

23-09-2015

"Os crimes, os pecados dos abusos sexuais a menores [cometidos por membros da Igreja] não podem ser mantidos em segredo durante mais tempo."

27-09-2015

"Nós não podemos encobrir [atos de padres pedófilos e] daqueles que são culpados, incluindo alguns bispos."

28-09-2015

"Assumamos clara e lealmente tolerância zero em relação a este assunto [casos de abuso sexual de menores por membros do clero]."

02-01-2017

"A Igreja agora sente um dever de se comprometer, de forma cada vez mais profunda, na proteção dos menores e da sua dignidade, tanto dentro da própria Igreja como em toda a sociedade."

06-10-2017

"Aqui [no Chile] não posso deixar de manifestar a dor e a vergonha que sinto perante o dano irreparável causado às crianças por elementos da Igreja."

16-01-2018

"Não me posso permanecer em silêncio diante de uma das pragas do nosso tempo, e que, infelizmente, também tem implicado vários membros do clero. O abuso de menores é um dos piores e mais vis possíveis crimes."

07-01-2019

"Havia padres e também bispos que faziam isso [abusar sexualmente de freiras]."

05-02-2019