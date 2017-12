Fujimori pede desculpa "do fundo do coração"

O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori pediu perdão "do fundo do coração" a todos os que foram prejudicados pelo governo autoritário que liderou, entre 1990 e 2000.

Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por violação dos direitos humanos, em 2009, mas na véspera deste Natal foi indultado pelo presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski que atendeu ao debilitado estado de saúde do antigo ditador.

Hoje, num vídeo publicado no Facebook, Fujimori, de 79 anos, aparece numa cama de hospital prometendo apoiar o apelo de Kuczynski para a reconciliação do país.

Nos últimos dois dias, o indulto presidencial a Alberto Fujimori motivou manifestações de apoio e de contestação em várias cidades do Peru. Na segunda-feira, Kuczynski apelou aos peruanos que se opuseram ao perdão para "virar a página".