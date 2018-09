Furacão Florence sobe para a categoria 4. Carolina do Sul ordenou evacuação

O furacão Florence subiu para a categoria 4 e está a aproximar-se da costa leste dos Estados Unidos. Segundo a Reuters, o governador de Carolina do Sul já ordenou a evacuação obrigatória da costa do estado a partir do meio-dia local desta terça-feira.

O fenómeno ganhou força esta segunda-feira e está com ventos de mais de 210 quilómetros por hora (km/h), sendo que os especialistas acreditam que deverá chegar aos 240 km/h nas horas que se seguem.

Os meteorologistas acreditam que entre terça e sexta-feira o furacão possa atingir locais como Columbia, Baltimore, Washington, Filadélfia e Nova Iorque.

Os especialistas do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos estimam que o Florence será uma tempestade extremamente perigosa quando chegar às costas da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, o que deverá acontecer até quinta-feira.

Entretanto, o Centro Nacional, com sede em Miami, adiantou no domingo que um outro furacão, o Isaac, está a cerca de 1.305 quilómetros a leste das ilhas das Pequenas Antilhas, com ventos de 120 km/h e deve acelerar nas próximas horas.

O Centro Nacional de Furacões diz que o Isaac, que deverá deslocar-se através das Pequenas Antilhas para o leste do mar das Caraíbas quarta-feira à noite ou quinta-feira, tornou-se o quinto furacão da temporada atlântica de 2018.