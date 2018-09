Futura polícia europeia de fronteiras é aposta de Juncker no Estado da União

Num discurso em Estrasburgo, que não pretende ser nem de legado nem de balanço do mandato que termina no próximo ano, Jean-Claude Juncker vai anunciar a proposta para uma Polícia Europeia Comum para as fronteiras externas da União.

O novo organismo será composto por 10 mil elementos oriundos das polícias nacionais, que integrarão um sistema já relativamente testado, com o reforço de poderes da agência Frontex, há pouco mais de dois anos, quando foi lançada a guarda europeia de costas e fronteiras.

A diferença contida na proposta de Jean-Claude Juncker é que os agentes deixam de estar sob controlo das autoridades nacionais, passando a responder a um comando centralizado.

Mas o plano do presidente da Comissão é controverso. Primeiro porque prevê a atuação de agentes de polícia em países terceiros, depois porque a proposta contém uma crítica, subentendida, em relação à incapacidade de alguns Estados para gerirem as suas próprias fronteiras e os fluxos migratórios. Depois, no Conselho Europeu, também há reticências dos governos, para abrirem mão daquilo que até aqui é uma matéria de soberania.

O discurso de Jean-Claude Juncker será essencialmente marcado por aspeto relativos à segurança, incluindo a cibernética.

Na última vez que avalia o Estado da União antes das eleições europeias, marcadas para maio do próximo ano, o presidente da Comissão falará do plano legislativo para minimizar o impacto da pirataria informática no ano eleitoral.

O modelo passa por exigir a atuação dos donos das redes sociais, para que a difusão de informações falsas na internet seja eliminada no prazo mínimo de uma hora depois de ter sido detetada.