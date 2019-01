Bolsonaro vai ser operado e leva o gabinete consigo para o hospital

O porta-voz do Governo brasileiro afirmou esta segunda-feira que o gabinete da Presidência da República será transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, enquanto o Presidente do país, Jair Bolsonaro, estiver a recuperar de uma nova cirurgia.

Segundo o jornal Globo, Bolsonaro será submetido a uma nova cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que possui desde setembro, mês em que foi esfaqueado durante uma iniciativa de campanha eleitoral em Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais.

A unidade hospitalar que acolherá o gabinete da Presidência durante esse período, o hospital Albert Einstein, é o mesmo que atendeu Bolsonaro após o atentado.

A cirurgia está prevista para a próxima segunda-feira, depois de o chefe de Estado brasileiro regressar da Suíça, onde vai participar a partir de terça-feira no Fórum Económico Mundial, em Davos.

O Presidente do Brasil chegou esta segunda-feira a Davos para cumprir o primeiro compromisso internacional na 49.ª reunião anual do Fórum Económico Mundial, no qual vai apresentar sua agenda liberal para a economia.

Na chegada a Davos, Bolsonaro afirmou que vai apresentar as propostas do executivo para o setor do agronegócio e abordou ainda a questão da Venezuela, declarando que espera que o Governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro, "mude rapidamente".