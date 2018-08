Gestora da ponte que caiu em Génova diz que vai criar fundo de apoio às vítimas

Os principais executivos da operadora italiana Autostrade per l'Italia, responsável pela gestão da ponte Morandi que desabou em Gênova esta semana, expressaram profunda tristeza pelas vítimas e anunciaram a criação de um fundo de 500 milhões de euros para as suas famílias, avança a agência Reuters.



O desabamento matou pelo menos 41 pessoas, de acordo com o último balanço.



A concessionária diz que a preocupação é encontrar uma forma de garantir a segurança da infraestrutura após a reconstrução que poderá ser concluída em oito meses.



O presidente da empresa reafirmou que não foi encontrada qualquer falha na ponte nas últimas vistorias