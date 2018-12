Governador do Rio de Janeiro quer instalar 30 mil câmaras de vigilância

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou hoje que lançou um concurso para a instalação de 30 mil câmaras de vigilância, para tentar resolver os graves problemas de segurança que afetam este estado brasileiro.

"Segurança é a nossa prioridade", disse Wilson Witzel, que viajou hoje para Israel, onde lhe serão apresentados 'drones' (veículo aéreo não tripulado) que poderão ser usados na luta contra o narcotráfico.

Segundo o jornal O Globo, esses seriam 'drones' de combate que poderiam efetuar disparos à distância sobre os traficantes de droga nas favelas, bairros pobres e densamente povoados, onde cerca de um quarto da população 'carioca' vive.

Contactado pela agência France-Presse, o departamento de comunicação de Wilson Witzel confirmou a viagem para Israel, para efetuar "várias atividades", incluindo "aprender sobre tecnologias de 'drones'", mas "sem compromisso comercial".

Pouco depois de ser eleito, o governador do Rio de Janeiro suscitou controvérsia ao anunciar que pretendia autorizar que atiradores matassem criminosos armados, mesmo que não representassem uma ameaça para os agentes da polícia.

A atual vaga de violência no estado do Rio de Janeiro começou logo após os Jogos Olímpicos de 2016, tendo no ano seguinte sido registados 5.346 homicídios.

Na segunda-feira, durante uma conferência que contou com a presença de líderes empresariais, no Rio de Janeiro, o governador eleito sugeriu que não pouparia investimentos em segurança, apesar da dramática situação financeira que o estado atravessa, à beira da falência há já vários anos.

Witzel, que venceu a eleição de 28 de outubro com quase 60% dos votos, fez uso de ideais ultraconservadores que levaram também à vitória do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro futuro Presidente do Brasil.

Ambos tomam posse no dia 01 de janeiro de 2019.