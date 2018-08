E se não houver acordo para o Brexit?

O governo britânico vai divulgar esta quinta-feira uma lista de 68 conselhos para empresas e cidadãos para em caso de saída da União Europeia sem acordo.

O ministro britânico para o Brexit Dominic Raab, garante à BBC que este é num cenário que todos querem evitar, mas sublinha que o governo tem o dever de estar preparado para esta "eventualidade improvável".

Num discurso que vai fazer esta manhã, em Londres, à medida que os avisos forem tornados públicos, Dominic Raab vai lembrar que há vários desafios no horizonte. "O que vamos fazer hoje é ser honestos acerca dos riscos", disse.

Ao longo da próxima semana serão divulgados cerca de 80 medidos e avisos, escreve a Reuters.

Um dos eventuais problemas tem a ver com a distribuição de medicamentos no Reino Unido. Já existem, lembra, acordos com as empresas farmacêuticas para lidar com eventuais atrasos nas fronteiras.

Dominic Raab garante que se não houver acordo, o Reino Unido será um parceiro responsável e espera a mesma atitude da UE. Já o porta voz dos trabalhistas para o Brexit considera que um divórcio sem acordo seria catastrófico, um falhanço completo do governo de Theresa May.

A saída do Reuno Unido da União Europeia está agendada para dia 29 de março. As negociações são retomadas na próxima terça-feira.