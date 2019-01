Governo do Panamá retira pobres da rua para que Papa não os veja

O povo do Panamá tem acolhido bem os peregrinos que se deslocaram ao país para estar com o Papa, mas ao mesmo tempo "há um sentimento de revolta".

O padre Nelson Rodrigues, responsável pela Pastoral Juvenil da Diocese do Algarve, explica que há muita gente a denunciar o facto de o governo ter retirado todos os pobres e o comércio local de rua para que o Papa ao passar não se desse conta da pobreza", conta.

Este jovem padre que acompanhou um grupo de 28 rapazes e raparigas do Algarve explica que, apesar de tudo, têm sido bem recebidos e "as pessoas estão muito contentes" com a presença dos 200 mil jovens que se encontram nas Jornadas Mundiais da Juventude.

O padre acrescenta que "no Panamá a grande riqueza convive com uma pobreza extrema e todo o itinerário escolhido para a passagem do Papa teve o cuidado de lhe mostrar um Panamá tranquilo".

A presença de tantos peregrinos está a mexer com a vida da cidade do Panamá. "Obviamente que a nossa presença tem impacto na vida normal da cidade. Durante o dia são várias as vezes que é fechado o metro, também para garantir a nossa segurança, porque as estações de metro ficam completamente lotadas", sobretudo após os principais eventos.

O pároco de Silves acredita que a mensagem do Papa vem trazer aos jovens esperança. "Já ontem a homilia do arcebispo fez essa referência à indiferença como se olha para os jovens indígenas e afrodescendentes e esta mensagem que denuncia a pobreza e as injustiças vividas por estes jovens vem tocar também os jovens europeus".