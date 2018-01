Portugal não vai perder isenção de vistos dos EUA

José Luís Carneiro, em entrevista à TSF, assegurou que Portugal não vai sair do programa Waiver, mas que o país será obrigado a um conjunto de medidas, de maior cooperação com os norte-americanos.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, afirma que Portugal vai manter-se no programa

"Aquilo a que nos comprometemos com as autoridades, porque também esse é o dever de Portugal, é o de participarmos numa campanha de sensibilização e de informação aos nossos cidadãos para que cumpram os requisitos impostos por este programa", disse o secretário de Estado.

José Luís Carneiro admite que há portugueses que estão a desrespeitar as regras e a prejudicar o país

O secretário de Estado José Luís Carneiro sublinha que tem de haver um trabalho conjunto, com os EUA, admitindo no entanto, que Portugal ultrapassou os limites fixados no acordo entre os dois países.

Entretanto, também o ministro dos Negócios Estrangeiros negou "qualquer possibilidade" de Portugal ser excluído do programa de isenção de vistos para os Estados Unidos devido a um aumento da taxa de incumprimento das condições do programa.

"Quero desmentir a existência de tal possibilidade. [...] Não há nenhuma possibilidade de Portugal sair do programa", disse Augusto Santos Silva à imprensa à margem do Seminário Diplomático, a reunião anual dos embaixadores portugueses.

"Trabalhamos com as autoridades norte-americanas e o que elas nos dizem é que é preciso acompanhar esse pequeno aumento da taxa de irregularidades admissível. Combinámos fazer a nossa parte no sentido de informar mais intensamente os portugueses da necessidade de cumprir essa condição do programa", explicou Santos Silva.

O ministro assegurou que os casos de irregularidades não foram relacionados com "má-fé", "imigração clandestina" ou qualquer "dolo", explicando-se "pura e simplesmente" com "algum descuido, alguma menor informação, alguma facilitação, algum esquecimento, algum 'deixa-andar'".

"Não dramatizemos, não exageremos e não queiramos dar como facto consumado o que não existe", afirmou.

