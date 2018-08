Governo italiano vai criar plano extraordinário para evitar futuras tragédias

O governo italiano vai avançar com um plano extraordinário de monitorização de todas as infraestruturas, depois da queda parcial de uma ponte em Génova ter provocado dezenas de mortos , esta terça-feira. O primeiro-ministro prometeu medidas para evitar que novas tragédias aconteçam.

Ouça as declarações do primeiro-ministro italiano

Giuseppe Conte esteve esta tarde no local onde a ponte se desmoronou - um acidente que descreveu como "uma imensa tragédia" - e sublinhou: "Não podemos consentir que tragédias como estas se repitam."

"Esta é uma tragédia que questiona todos. Todas as autoridades competentes, todas as pessoas com responsabilidade devem refletir sobre o seu papel.", afirmou Giuseppe Conte.