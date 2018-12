Já pode voar para Paris. Governo retira aviso sobre viagens à capital francesa

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, ao contrário do sucedido há uma semana, disse não ver razões para desaconselhar os portugueses a viajar para Paris como salvaguarda das manifestações dos "coletes amarelos".

Em declarações à margem do III Encontro de Investidores da Diáspora que decorre até sábado naquela cidade do distrito do Porto, o governante mostrou uma opinião diferente da assumida há uma semana de prevenção dos incidentes que se verificaram em Paris.

"Não vejo nenhuma razão [para que o aviso a desaconselhar viagens para Paris] seja repetido", acentuou o ministro, defendendo ser a França "um país muitíssimo amigo de Portugal" e que "confia inteiramente nas autoridades francesas e nos franceses".

Relativizando os problemas em vésperas de nova anunciada manifestação na capital francesa, Santos Silva disse que, independentemente de se estar "em Paris ou em Penafiel", há que ter "certos cuidados de segurança", mostrando "convicto de que as coisas decorrerão muito bem em Paris amanhã [sábado]".

"Portanto, não há da nossa parte nenhuma vontade, nem nenhuma necessidade de dizer aos portugueses outra coisa que não seja: usufruam de Paris com os cuidados necessários", concluiu o governante.