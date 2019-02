Dezasseis toneladas de cocaína apreendidas na Flórida. Droga valia 400 milhões de euros

Cerca de 15,7 toneladas de cocaína no valor de 466 milhões de dólares (408 milhões de euros) foram apreendidas no porto de Everglades, no estado norte-americano da Florida, em embarcações provenientes do Pacífico, anunciou esta terça-feira a Guarda Costeira.

Em comunicado, a Guarda Costeira dos Estados Unidos indica que o carregamento apresentado é o resultado de 21 apreensões feitas por seis patrulhas da Guarda Costeira nas águas do Pacífico, em particular, em áreas próximas às costas do México, América Central e América do Sul.

As cerca de 15,7 toneladas de droga foram descarregadas na cidade de Fort Lauderdale, na Florida.

Michael Sharp, responsável da patrulha "Hamilton", explicou que a droga apreendida está avaliada em 466 milhões de dólares (408 milhões de euros) e que foi encontrada nos últimos três meses a bordo de navios de pesca e lanchas equipados para esconder o contrabando e fugir das autoridades.

"Estou extremamente orgulhoso das mulheres e homens que contribuíram para o sucesso desta missão, um reflexo direto da diligência com que a Guarda Costeira dos EUA" opera "a qualquer hora e em qualquer lugar", realçou Sharp.

O comandante da Guarda Costeira, Karl Schultz, referiu que a maioria da droga tem origem na Colômbia e é destinada aos Estados Unidos.