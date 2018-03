Guterres encorajado pela intenção de diálogo entre EUA e Coreia do Norte

António Guterres diz que se sentiu encorajado com a noticia de que os presidente dos Estados Unidos e da Coreia do Norte aceitaram encontrar-se no próximo mês de maio, avança a Reuters. O secretário-geral da ONU garante que apoia todas as iniciativas destinadas a acabar de forma pacifica com todo o arsenal nuclear na península da Coreia.

Esta tarde o secretário de Estado Norte Americano revelou que ainda vai demorar algumas semanas a marcação de uma data para o encontro entre Trump e Kim Jong-Un. Rex Tillerson diz que a decisão de aceitar a reunião foi tomada pelo próprio presidente norte-americano. Tillerson considera que não é nada surpreendente, pois essa possibilidade já estava a ser analisada há bastante tempo.

Para iniciar a negociação, Kim Jong-Un disponibilizou-se para suspender os testes com mísseis balísticos.