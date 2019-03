O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou a sua "total solidariedade" para com o povo e Governo moçambicanos, atingidos pelo ciclone Idai. Num vídeo divulgado esta segunda-feira, Guterres afirma que a ONU está com todas as vítimas e que quer ajudar o povo moçambicano a sair desta crise.

António Guterres reconhece ainda que esta vai ser uma tarefa dura e que exigirá uma "mobilização muito grande" e que, por isso, os trabalhadores das agências da ONU procuram, desde a primeira hora, "fazer o seu melhor para ajudar o povo moçambicano a sair desta crise enorme e a recomeçar o seu caminho de desenvolvimento.

O Zimbabué e o Maláui, países também afetados pelo Idai, não foram esquecidos pela ONU, que vai lançar pedidos de ajuda internacionais para assistir ambos.

Nos três países, o número de mortos já ultrapassa os 760, 447 deles em Moçambique.