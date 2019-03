Há quase 90 anos no ar, os históricos aviões Junkers estão agora proibidos de voar

Os históricos aviões militares do modelo Junkers não podem voltar a voar na Suíça.

Entre 1932 e 1952 foram construídos cerca de 5.000 exemplares destes aparelhos e até agora dontinuavam a ser utilizados em passeios turísticos. Devido ao acidente que matou 20 pessoas no ano passado, a licença comercial da empresa que os operavam, a Ju-Air, foi agora retirada.

"Na sequência do acidente no verão de 2018, O Gabinete Federal de Aviação Civil reavaliou os riscos dos voos com passageiros nestes aviões clássicos e chegou à conclusão de que a operação comercial com aviões históricos já não cumpre os requerimentos de segurança atuais", anunciou esta terça-feira o governo suíço, citado pela Reuters.

São as conclusões da investigação lançada depois do acidente que vitimou 20 pessoas: Um avião Junkers Ju-52 despenhou-se numa montanha a cerca de 2450 metros de altitude, perto do resort de Flims, no cantão de Grisões.

Foto: Kantonspolizei Graubunden/Reuters

As vítimas, todos os que seguiam a bordo, foram 11 homens e nove mulheres, a maioria de nacionalidade suíça, havendo ainda uma família austríaca, um casal e o filho, entre os mortos. Perícias ao avião acidentado, construido nos anos 30, revelaram corrosão e outros sinais de desgaste.

"Foi o pior dia nos 36 anos de história da Ju-Air", declarou, na altura, presidente da Ju-Air, Kurt Waldmeier.