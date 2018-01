Há "uma atmosfera de esperança" em Angola

Volvidos cem dias desde que João Lourenço tomou posse como presidente de Angola, Luaty Beirão diz que os sinais não podiam ser mais positivos.

Este foi um período marcado por centenas de exonerações, da administração publica à economia, passando pela justiça, mudanças que para Luaty Beirão significam uma real vontade do presidente angolano de mudar o país para melhor.

Quando a caravana presidencial passa, por exemplo, já não há bloqueios de trânsito com "militares a cada 50 metros", como acontecia no passado.

Há, no entanto, motivos para apreensão. Desde logo o silencio de José Eduardo dos Santos, que deixou a presidência, mas continua a ser o líder do MPLA.

O apoio que João Lourenço tem recebido, "mais do que mexer com o ego" de José Eduardo dos Santos, esta a "mexer-lhe no bolso".