"Há uma afluência muito razoável." Eleições na Ucrânia decorrem com tranquilidade

As eleições na Ucrânia, que acontecem este domingo, estão a decorrer com tranquilidade e sem quaisquer acidentes. São chamados a escolher o próximo Presidente do país 35 milhões de eleitores, num contexto de prolongado conflito com a Rússia e de denúncias de corrupção interna.

PUB

A eurodeputada Ana Gomes, que integra a missão de observadores do Parlamento Europeu, adianta à TSF que a única confusão que se regista está relacionada com a quantidade de candidatos nas listas.

"As pessoas normalmente vêm mais depois de irem às igrejas. Vê-se que há muitas pessoas de idade e também muitos jovens. Portanto, parece-me que há uma afluência muito razoável. Como a lista de voto é enorme - há 39 candidatos - as pessoas param para ver a lista e para ver onde é que está o candidato em que querem votar."

Com 39 candidatos, tudo aponta para que haja uma segunda volta nestas eleições.

"Estas são eleições verdadeiramente competitivas, tão competitivas que ninguém é capaz de dizer o que é que vai acontecer. O normal, pelas sondagens, é que vá haver segunda volta. Agora quem é que vai à segunda volta é mais difícil de dizer nesta fase."

À frente nas sondagens está um comediante de 41 anos Volodymyr Zelensky.