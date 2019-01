Homem mais velho do mundo morre no Japão

O homem mais velho do mundo morreu aos 113 anos em sua casa, numa pousada com fontes termais, no norte do Japão.

A família informou que Masazo Nonaka morreu na madrugada deste domingo enquanto dormia em casa, em Ashoro, na ilha de Hokkaido, no norte do Japão.

Os seus familiares disseram ainda que Nonaka morreu pacificamente, de causas naturais.

O centenário, cuja família administra uma pousada com fontes termais há quatro gerações, foi certificado no ano passado como o homem mais velho do mundo aos 112 anos e 259 dias.

Nascido a 25 de julho de 1905, Nonaka cresceu numa grande família e sucedeu aos seus pais na administração da pousada, que agora é gerida por sua neta.

A mulher e três dos filhos de Nonaka já haviam morrido.