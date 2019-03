Hospital da Beira está em "situação aguda". E as doenças epidémicas estão à espreita...

"O bloco operatório, o serviço de pediatria, o laboratório,..." - estão todos em "situação aguda", revela Mário Antunes, cirurgião residente do hospital.

"A situação do berçário estava complicada, porque não se conseguia manter as incubadoras a funcionar. Na parte da pediatria, as seringas eletrónicas estavam com problemas em cumprir os tratamentos", relata o médico.

O Hospital Central da Beira tem estado a funcionar graças a um gerador de energia, que mesmo não estando ligado durante as 24 horas do dia, consome mais de mil litros a cada dia.

"A ajuda para o combustível vai ser vital", indica Mário Antunes, que recebeu, há momentos, a notícia de que um avião vindo de Portugal está prestes a chegar à Beira, com pessoal e mantimentos.

"É uma notícia de algum alívio, pela situação que vivemos", desabafa.

O cirurgião Mário Antunes revela os problemas da falta de pessoal no Hospital Central da Beira,

O cirurgião diz que o hospital ainda está a conseguir "cumprir com o cuidado aos pacientes", apesar da falta de pessoal. Embora a capacidade médica e de enfermagem estejam, para já, asseguradas, há problemas no "apoio serventuário".

"Agora é preciso fazer uma limpeza de raiz, mas, com esta situação de sofrimento, os funcionários também têm que olhar para as suas famílias, o que se percebe bastante bem, e vamos ter alguns problemas com isso", admite o médico.

Mário Antunes sublinha que é necessário "pensar no futuro a médio prazo, porque daqui a pouco começam a surgir as doenças epidémicas". Os sinais de alerta, refere, já estão a aparecer: "Há diarreias, malária. Cólera, julgo que ainda não."

Mário Antunes alerta que começam a surgir doenças epidémicas

O último balanço oficial da Organização das Nações Unidas aponta que a passagem do ciclone Idai causou 294 mortos, em Moçambique, mas há ainda centenas de desaparecidos.

O ciclone que atingiu Moçambique, Zimbabué e Maláui afetou, pelo menos, 2,8 milhões de pessoas, segundo dados divulgados pelo Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas.

