Milionário faz doação de quase um milhão de euros para Moçambique

O milionário sul-africano Patrice Motsepe entregou ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Nuysi, uma doação de um milhão de dólares (mais de 890 mil euros) para apoio às vítimas do ciclone, noticiou esta sexta-feira o jornal moçambicano O País.

"Esta humilde doação é para contribuir para fazer face à crise e aos desafios com que estão confrontados dentro do país. É uma singela contribuição", disse Patrice Motsepe.

O empresário visitou, na quinta-feira, a zona da Beira, a mais afetada pelo ciclone Idai, integrado na comitiva da ministra das Relações Exteriores sul-africana, Lindiwe Sisulu, que entregou também ao Presidente moçambicano uma doação de 60 milhões de rands (cerca de 3,6 milhões de euros).

Lindiwe Sisulu sobrevoou as zonas afetadas e esteve reunida com as equipas sul-africanas que, desde o primeiro momento, prestam assistência às vítimas.

"Fizemos o melhor para salvar vidas e queremos que o povo deste país saiba que, para além da fronteira, há um país chamado África do Sul, que fez muito para apoiá-los. Temos uma fronteira entre nós, mas somos o mesmo povo. A África do Sul fará tudo o que for possível" para apoiar Moçambique, disse Sisulu.

As equipas sul-africanas foram as primeiras a chegar ao terreno para ajudar nas operações de resgate, após a passagem do ciclone Idai no país.

Patrice Motsepe, que fez fortuna no setor mineiro, tornou-se milionário em 2008, sendo o primeiro africano negro a entrar para a lista dos mais ricos da Forbes.

Com uma fortuna avaliada em 2,3 mil milhões de dólares ocupa atualmente o lugar 962 da referida lista.

Pelo menos 493 pessoas morreram em Moçambique após a passagem do ciclone Idai e das cheias que se seguiram.

O último balanço, apresentado pelas autoridades, aponta ainda para 1.523 feridos e 839.748 pessoas afetadas pelo desastre natural de 14 de março.