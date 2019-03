Rio pediu a eurodeputados do PSD para ajudarem a acionar solidariedade da UE para ajudar Moçambique

O líder social-democrata revelou esta quinta-feira que instou os eurodeputados do PSD a fazer "tudo o que estiver ao seu alcance" para acionar os mecanismos de solidariedade da União Europeia para ajudar o povo de Moçambique, afetado pelo ciclone Idai.

"Já tive oportunidade de pedir aos deputados do PSD no Parlamento Europeu que façam tudo o que estiver ao seu alcance para acionarmos mecanismos de solidariedade, neste caso da Europa, para ajudar Moçambique, porque aquilo que Portugal faz está numa escala muito inferior ao que a Europa pode fazer", declarou o presidente do Partido Social Democrata.

Rui Rio, que falava aos jornalistas em Bruxelas, à entrada para a cimeira do Partido Popular Europeu (PPE), confirmou que irá aproveitar o encontro com os líderes da sua família política para os sensibilizar para a catástrofe que aconteceu em Moçambique.

"Quer na cimeira do PPE, quer na cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE, todos os portugueses deviam fazer tudo o que estiver ao seu alcance no sentido de rapidamente conseguirmos chegar com uma ajuda mais substancial a Moçambique", insistiu, mencionando o Conselho Europeu que tem início hoje em Bruxelas e onde Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Apesar do apelo lançado ao primeiro-ministro, o líder social-democrata admitiu que ainda não teve oportunidade para falar com o Governo sobre a situação de Moçambique, mas disse não ter "problema nenhum" em coordenar-se com o executivo de António Costa, uma vez que é uma "obrigação que cabe a todos os portugueses" ajudar "o povo irmão".

O número de mortos confirmados na sequência do ciclone no centro de Moçambique subiu para 217, segundo dados oficiais divulgados esta quinta-feira.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, Maláui e Zimbabué provocou perto de 400 mortos, segundo balanços provisórios divulgados pelos respetivos governos desde segunda-feira.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, decretou o estado de emergência nacional na terça-feira e disse que 350 mil pessoas "estão em situação de risco".

Moçambique cumpre hoje o segundo de três dias de luto nacional.

A Cruz Vermelha Internacional indicou que pelo menos 400.000 pessoas estão desalojadas na Beira, considerando que se trata da "pior crise" do género em Moçambique.

O Idai, com fortes chuvas e ventos de até 170 quilómetros por hora, atingiu a Beira (centro de Moçambique) na quinta-feira à noite, deixando os cerca de 500 mil residentes na quarta maior cidade do país sem energia e linhas de comunicação.

O Governo português anunciou que 30 cidadãos nacionais residentes na Beira estavam por localizar na quarta-feira.

O primeiro de dois aviões C-130 da Força Aérea Portuguesa, com uma Força de Reação Imediata constituída por 25 fuzileiros, dez elementos do Exército, três da Força Aérea e dois da GNR (equipa cinotécnica), é esperado hoje na Beira, para apoiar as operações de busca e salvamento.