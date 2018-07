Identificados suspeitos de envenenamento do antigo espião russo

As autoridades britânicas identificaram os primeiros suspeitos no caso do envenenamento de Sergei Skripal e da filha, em março deste ano. A agência Press Association limita-se para já a dizer que os investigadores acreditam ter identificados os autores do envenenamento por Novichok, um agente nervoso altamente tóxico e letal.

Vários cidadãos russos terão estado envolvidos, refere a agência, que admite a abertura de um inquérito formal com base nestas suspeitas já esta quinta-feira.

Sergey Skripal, um antigo espião russo que trabalhou como agente duplo para os britânicos, e a filha, foram encontrados inconscientes no parque de Salisbury, a norte de Londres. Estiveram internados, em coma, durante várias semanas, mas já tiveram alta.

As autoridades britânicas ao mais alto nível cedo responsabilizaram o estado russo pela autoria do ataque, que foi sempre negado pelo Kremlin.

Recentemente, o mesmo agente tóxico foi associado ao envenenamento de um casal, na mesma zona. Uma mulher morreu e foi na sequência dessa morte que as investigações tiveram um novo impulso. Neste caso, os investigadores ainda não concluíram que a substância tenha tido a mesma origem.