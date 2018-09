Imigrantes da União Europeia não devem ter tratamento preferencial no Reino Unido

Os cidadãos da União Europeia que imigrem para o Reino Unido não devem ter tratamento preferencial em relação a migrantes de outras partes do globo no pós-Brexit.

O Comité Consultivo para a Migração, comissão independente criada para aconselhar o governo britânico neste âmbito, diz não ver quaisquer vantagens em atribuir um sistema de regras diferente para imigrantes da União Europeia.

"Se o Reino Unido determinar o seu novo sistema de imigração independentemente das negociações sobre a futura relação com a UE, não vemos razões para que seja obrigatório um conjunto diferente de regras aos cidadãos da ZEE (Zona Económica Europeia) e de fora da ZEE. O impacto de um imigrante depende de fatores como as suas competências, emprego, idade e uso de serviços públicos, e não necessariamente da sua nacionalidade", lê-se no relatório.

Por outro lado, seria preferível tornar mais fácil a entrada no Reino Unido de imigrantes altamente qualificados, "ao mesmo tempo que restrinja o acesso de trabalhadores menos qualificados". considera a comissão.

Apesar destas recomendações, o relatório vinca não existirem provas de que os imigrantes tenham impacto na taxa de desemprego e refuta as alegações de que os custos com serviços públicos, como o sistema nacional de saúde, a educação ou a segurança social têm aumentado devido ao número elevado de imigrantes europeus.

A questão da imigração foi das principais impulsionadoras da votação da votação a favor do Brexit, em 2016, e Theresa May comprometeu-se a acabar com a liberdade de circulação após a saída do Reino Unido.

"Ainda podemos evitar a catástrofe"

O presidente do Conselho Europeu considera possível que não haja acordo entre a União Europeia e o Reino Unido até março de 2019 e admite a necessidade de uma cimeira extraordinária sobre o Brexit, em novembro.



"Infelizmente, um cenário de não acordo ainda é bem possível, mas se todos agirmos com responsabilidade, podemos evitar a catástrofe", escreveu Donald Tusk na carta enviada aos chefes de Estado e Governo dos 28 para a reunião informal que decorre quarta e quinta-feira em Salzburgo, Áustria.



Os 28 chefes de Estado e de Governo da UE reúnem-se a partir de quarta-feira em Salzburgo para discutir a fase final das negociações da saída do Reino Unido, incluindo a "possibilidade de convocar outro Conselho Europeu em novembro", escreve Donald Tusk, lembrando que esta saída deve ser finalizada a tempo para o Reino Unido deixar a UE, como planeado, em março de 2019.