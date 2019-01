Portugueses nos EUA sem senhas de refeição

A directora do Centro de Apoio ao Imigrante (CAI) de New Bedford, Helena da Silva Hughes, já recebeu instruções para cortar as "senhas de comida", a partir de Fevereiro.

Os imigrantes estão a ser encaminhados para os bancos alimentares e no Departamento de Assistência Transitória, Helena Hughes nota um aumento da segurança, "porque não sabem como as pessoas vão reagir. Nunca pensámos que íamos estar tantos dias com o governo fechado", afirma a directora do CAI, com críticas à "teimosia" de Donald Trump.

O shutdown reflecte-se também nos agendamentos dos processos de legalização, com atrasos para os quais Helena não vê uma solução rápida. "A única solução é declarar o estado de emergência", considera a imigrante portuguesa, que está preocupada com a comunidade mais antiga. "Já estão aqui há muitos anos e são pessoas que ainda não compreenderam bem o que está a acontecer".

Entre os trabalhadores que estão sem salário há um mês, Helena Hughes conta que a alternativa passa pelo recurso a cartões de crédito, a ajuda de familiares e cortes nas despesas, como as aulas de dança ou os treinos de futebol dos filhos.

Ouça a conversa de Helena da Silva Hughes com a jornalista Cristina Lai Men.

Helena da Silva Hughes regista também que "nunca vimos tantas famílias e crianças nas fronteiras, a serem mandadas automaticamente para trás". A portuguesa dirige o Centro de Apoio aos Imigrantes de New Bedford, desde 1996.