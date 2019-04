Imprudência, diz a NASA. Índia testou um míssil que está a ameaçar astronautas

O teste foi comemorado em Nova Deli como um avanço na exploração espacial. Até agora, só três países tinham capacidade para disparar mísseis contra o espaço. Aos Estados Unidos, Rússia e China, juntou-se agora a Índia.

PUB

O míssil foi lançado contra um satélite indiano colocado numa órbita baixa, mas a ação irritou a NASA. O administrador da agência espacial norte-americana classificou o que aconteceu como algo inaceitável. "É terrível criar um evento que enviou detritos para uma distância superior aquela que separa a Estação Espacial Internacional da Terra", disse Jim Bridenstine. "Este tipo de atividade não é compatível com o futuro do voos espaciais humanos."

Bridenstine explicou que dos 400 destroços, 60 são suficientemente grandes para serem monitorizados e 24 podem causar danos na Estação Espacial. Apesar das duras criticas, o administrador da NASA não quis causar alarmismo, garantindo que a estação está segura e que, se for necessário, poderá ser manobrada.

Um dia depois de a Índia ter realizado o teste com sucesso, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, alertou que o lançamento do míssil indiano poderia criar uma confusão no espaço, mas garantiu que Washington ainda estava a estudar o impacto. Apesar disto, a NASA não tem dúvidas de que a Índia foi imprudente.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano divulgou, entretanto, um comunicado em que garante que o teste foi conduzido a uma altitude de 300 quilómetros para evitar detritos espaciais e, se isso acontecesse, eles acabariam por regressar à terra no espaço de algumas semanas sem representarem qualquer perigo. Jim Bridenstine diz, no entanto, que o teste aumentou em 44% o risco de pequenos fragmentos poderem atingir a Estação Espacial Internacional. O perigo só deve passar no inicio da próxima semana.

Atualmente, a NASA está a monitorizar 23 mil pedaços de detritos espaciais com 10 centímetros ou maiores. Um terço de todos estes destroços foram originados em 2007, quando a China realizou um teste anti-satélite, e em 2009, quando dois satélites de comunicações, um americano e outro russo, colidiram.