Incêndio de grandes dimensões deflagra em refinaria no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes proporções atinge parte da refinaria de Manguinhos, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. O fogo foi controlado por volta das 18h, hora de Lisboa.

Segundo o Centro de Operações Rio de Janeiro (COR), o tráfego esteve interrompido numa das faixas da Avenida Brasil, uma das principais e mais movimentadas artérias da cidade, tendo sido reaberto por volta das 17h25, hora de Lisboa. Já o Corpo de Bombeiros referiu que o fogo começou às 15h15, hora de Lisboa.

No local, lavram chamas de grandes dimensões, obrigado a intervenção de centenas de operacionais da proteção civil do Rio de Janeiro. Foram acionados meios do "Corpo de Bombeiros, CET-Rio e Lamsa, bem como equipas da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Cedae e Ceg."

O portal de notícias G1 informa que o incêndio teve início num dos camiões na área de descarga, local onde o combustível é retirado dos veículos.

Até ao momento, segundo a empresa responsável pela refinaria, o fogo não causou feridos.