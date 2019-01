Incêndio em petroleiro faz pelo menos um morto em Hong Kong

Pelo menos uma pessoa morreu e outras duas estão desaparecidas depois de um petroleiro se ter incendiado ao largo da costa da ilha de Lamma, em Hong Kong, noticiou o jornal South China Morning Post (SCMP).

De acordo com o diário de Hong Kong, as equipas de emergência já resgataram 23 marinheiros que seguiam no navio Aulac Fortune, registado no Vietname.

O tanque com material inflamável explodiu por volta das 11h30 (3h30 em Lisboa) desta terça-feira.

"Houve uma explosão e algumas pessoas caíram à água", disse um porta-voz da polícia, citado pelo SCMP.