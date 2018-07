"Fraterna solidariedade." Marcelo e Costa apresentam condolências ao povo grego

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou hoje com o seu homólogo grego, Prokopios Pavlopoulos, a quem apresentou condolências pelas vítimas mortais dos incêndios na Grécia e expressou solidariedade para com o povo grego.

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "falou longamente ao telefone" com o Presidente Pavlopoulos, "expressando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas mortais, bem como votos de rápidas melhoras a todos os feridos".

"Transmitiu ainda a sua profunda e fraterna solidariedade para com o povo grego, lembrando a tragédia do mesmo tipo que também vivemos em Portugal no ano passado", lê-se no texto.

O chefe de Estado português falou com o seu homólogo "à luz das consequências terrivelmente trágicas decorrentes dos fortes incêndios que têm lavrado na Grécia, com dezenas de vítimas mortais e mais de uma centena de feridos", é referido na nota da Presidência da República.

Os fogos na Grécia já provocaram pelo menos 60 mortos e 172 feridos, alguns em estado crítico, de acordo com os últimos dados da Proteção Civil grega.

O Governo de Alexis Tsipras pediu ajuda internacional na noite de segunda-feira, tendo já alguns países respondido com meios de apoio. Portugal vai enviar 50 elementos da Força Especial de Bombeiros (FEB) para ajudar a combater os incêndios na Grécia, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado à Grécia em março deste ano, a convite do seu homólogo grego.

Também António Costa enviou uma mensagem de solidariedade ao povo grego. "Portugal está disponível, no quadro europeu e bilateral, para apoiar a Grécia, tal como está a apoiar a Suécia", lê-se numa mensagem partilhada pelo primeiro-ministro no Twitter.