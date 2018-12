Passageiros usam coletes salva-vidas durante voo para Bali ao ouvir barulhos estranhos

Os passageiros do avião da companhia indonésia Sriwijaya que fez hoje a ligação entre Díli e Bali tiveram de fazer parte da viagem com os coletes salva-vidas postos, depois de problemas ainda não explicados pela empresa.

Passageiros que fizeram a viagem explicaram à Lusa que os incidentes começaram praticamente no momento da descolagem, quando se começaram a ouvir pancadas fortes na fuselagem.

"Tínhamos acabado de levantar e eu pensei que era o barulho das rodas a recolher, mas o barulho continuou", disse Mafalda Magalhães, uma das muitas portuguesas que seguia a bordo.

"Até pensei que íamos voltar logo para Díli, mas continuámos viagem. Um passageiro viu fumo num dos motores e gritou fogo e uma das hospedeiras repetiu o alerta e mandou-nos vestir os coletes", explicou.

Os passageiros permaneceram com os coletes "durante grande parte da viagem", tendo já na segunda metade da viagem recebido instruções para os retirar.

"O avião aterrou sem problemas", disse.

A mesma passageira disse que, oficialmente, a empresa não deu explicações ainda que hospedeiras tenham informado os passageiros que se tratou de excesso de peso ou de problemas na armazenagem da bagagem.

Testemunhas relataram hoje um "caos" no processo de 'check in' dos dois voos para Bali, o da Sriwijay e o da Citilink, com longas filas e demoras, especialmente porque muitos dos passageiros tinham peso a mais.

No voo seguiam vários portugueses incluindo professores que terminaram hoje a sua presença em Timor-Leste.

Fotos dos passageiros com coletes dentro do avião e relatos dos incidentes estão a ser partilhados em grupos nas redes sociais em Timor-Leste.