Inconcebível, ilegal. Presidente dos EUA diz que não fez nada de mal

O presidente dos EUA negou este sábado ter feito algo de mal numa reação às mais recentes noticias que apontam para uma alegada tentativa de suborno de uma ex-modelo da Playboy, com quem alegadamente Trump teve um caso.

Segundo o New York Times, o antigo advogado de Donald Trump, Michael D. Cohen, gravou uma conversa que teve com o presidente dos Estados Unidos onde se debateu a possível compra do silêncio de uma mulher com quem alegadamente Trump teve um caso.

Este sábado, no Twitter, Donald Trump considerou "inconcebível", "inaudito" e "talvez ilegal" que um advogado tenha gravado uma conversa com o seu cliente. " A boa notícia é que o vosso presidente favorito não fez nada de mal", rematou Trump.

O Chefe de Estado considerou ainda "inconcebível" que o Governo tenha entrado no escritório de um advogado, no que será uma referência a uma busca feita pelo FBI no passado mês de abril ao escritório de Michael D. Cohen.

A gravação em causa feita dois meses antes das eleições presidenciais de 2016 e foi apreendida pelo FBI durante buscas feitas ao escritório de Cohen no âmbito de uma investigação relacionada com os negócios do advogado.

Rudolph W. Giuliani, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque e também advogado da equipa legal de Donald Trump, confirmou ao The New York Times que Trump e Cohen discutiram pagamentos, mas que o dinheiro da campanha nunca esteve envolvido na discussão.

Segundo Giuliani, o que se debateu na altura foi um possível pagamento ao tabloide National Enquirer pelos direitos da história da antiga modelo, mas esse pagamento nunca foi feito. Giuliani também negou que Trump tenha tido algum relacionamento com a mulher em causa.

Segundo especialistas citados pela agência Reuters, se estiverem envolvidos dinheiros da campanha tal constitui uma quebra da lei eleitoral federal.

Antes das eleições, a candidatura de Donald Trump negou ter qualquer conhecimento de pagamentos feitos à antiga modelo.