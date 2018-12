Marcelo Rebelo de Sousa solidário com "circunstâncias devastadoras" na Indonésia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou este domingo que o tsunami que atingiu as costas do Estreito de Sunda, na Indonésia, "é muito impressionante e devastador", transmitindo a solidariedade de todos os portugueses ao povo indonésio.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha publicado este domingo de manhã uma nota no site da Presidência da República a dar conta de que enviou uma mensagem de condolências ao homólogo indonésio, mas à chegada à festa de Natal da Casa do Gaiato, em Loures, foi questionado pelos jornalistas sobre o tsunami de sábado que matou pelo menos 222 pessoas.

"O tsunami é muito impressionante e é de facto devastador", começou por sublinhar.

O Presidente da República referiu já ter testemunhado a sua "solidariedade ao senhor Presidente [da Indonésia] por aquilo que sucessivamente tem sido sofrido por aquele país e pelo povo daquele país".

"E transmiti a solidariedade não apenas do Presidente da República portuguesa, mas de todos os portugueses, nestas circunstâncias que pareciam ser graves, mas não devastadoras, mas foram devastadoras", lamentou.

Também o presidente da Assembleia da República português, Eduardo Ferro Rodrigues, enviou uma mensagem ao homólogo indonésio pelas "trágicas consequências do tsunami que atingiu o Estreito de Sunda", transmitindo "pesar e a mais profunda solidariedade" em nome do parlamento.

"Neste momento de dor para a Indonésia e para o povo indonésio, quero transmitir a Vossa Excelência, em meu nome e em nome da Assembleia da República, o nosso pesar e a mais profunda solidariedade", pode ler-se numa mensagem enviada ao presidente da Câmara dos Representantes da Assembleia Consultiva do Povo da República da Indonésia, Bambang Soesatyo.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento das trágicas consequências do tsunami que atingiu o Estreito de Sunda na noite de ontem [sábado], provocando mais de duas centenas de vítimas mortais, milhares de feridos e avultados prejuízos materiais, em particular na região de Pandeglang, Província de Banten, Java", lamentou ainda.

Ferro Rodrigues garantiu que os pensamentos "estão uma vez mais com o povo indonésio", endereçando a manifestação de "sentido pesar" em particular com as famílias das vítimas.

Pelo menos 222 pessoas morreram na sequência do tsunami de sábado à noite, que os cientistas acreditam ter sido provocado pelo deslizamento submarino de terra, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatau, que não acionou os alarmes por não se ter registado um forte terramoto.

O Governo português apresentou, entretanto, as condolências às famílias das vítimas, manifestando "total solidariedade" com as autoridades e o povo indonésio.

A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia afirmou que o tsunami causou 222 mortos, 843 feridos e 28 desaparecidos.