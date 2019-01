Inventou um aspirador sem saco. Agora é o homem mais rico da Grã-Bretanha

Depois de conseguir um lucro recorde em 2018, o inventor do aspirador sem saco tornou-se no homem mais rico da Grã-Bretanha.

James Dyson, de 71 anos, é agora o britânico com a maior fortuna do ranking da Bloomberg Billionaires Index e o 83.º homem mais rico do mundo.

Detentor de 100% das ações da Dyson Ltd, valeram-lhe os 1.100 milhões de libras (1.250 milhões de euros) de lucros no último ano, que catapultaram a sua fortuna para mais de 12 mil milhões de euros.

Dyson é agora mais rico do que Jim Ratcliffe, fundador da multinacional de produtos químicos Ineos Group e do que Hugh Grosvenor, o sétimo duque de Westminster, até ao ano passado o homem mais rico da Grã-Bretanha.

Além do já mundialmente famoso aspirador sem saco, a Dyson Ltd vende secadores de cabelo e tenciona apostar num carro elétrico em 2021. O mercado asiático é responsável por mais de metade dos lucros da empresa.