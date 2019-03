Inverno mais quente de sempre traz incêndios ao Reino Unido

Um incêndio de grandes proporções deflagrou esta terça-feira na região de Saddleworth Moor, no Reino Unido, e desde aí devastou uma área equivalente a 1,5 quilómetros quadrados.

PUB

Isto depois do dia de inverno mais quente de sempre no país, na segunda-feira, com as temperaturas a chegar aos 21,2 graus Celsius em Londres.

Não há registo de vítimas, mas as testemunhas ouvidas pela Reuters falam num cenário "apocalíptico" na zona muito procurada por turistas de natureza.

Além do incêndio em Saddleworth Moor, a floresta Ashdown, famosa por ter servido de inspiração a Alan Alexander Milne, criador da personagem da literatura infantil Winnie the Pooh, foi alvo de dois fogos no mesmo dia, separados por uma hora.

As autoridades não avançam o que pode estar na origem destes incêndios e, para já, apontam o dedo ao tempo anormalmente quente.