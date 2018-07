Irão considera "racista" a nova lei Nação-Estado judaico

O Ministério dos Assuntos Exteriores iraniano considerou este sábado "racista" a nova lei Nação-Estado judaica aprovada há dois dias no parlamento israelita e assegurou que população palestiniana e muçulmana terminarão com o racismo de Israel.

Segundo a agência de notícias local iraniana, citada pela EFE, o porta-voz do ministério iraniano dos Assuntos Exteriores, Bahram Qasemí, disse que "o regime racista e ilegítimo sionista formou-se com base na ocupação da Palestina e a matança dos responsáveis por esse território".

A sua aprovação é "a confirmação da natureza e o enfoque racista deste regime nos últimos 70 anos", acrescentou Qasemí.

O porta-voz iraniano assinalou a era do "apartheid" irá terminar e afirmou que "o racismo na Palestina ocupada eliminar-se-á com o esforço e a resistência da população palestiniana e as nações muçulmanas que procuram a liberdade".

A nova lei de Nação-Estado protege a identidade judaica de Israel e estabelece que apenas os judeus têm direito à sua autodeterminação, além de estabelecer o hebraico como o único idioma estatal, relegando o árabe, idioma co-oficial até agora, a 'categoria especial'", disse.

A União Europeia expressou já preocupação pela aprovação da Lei Básica da Nação-Estado pelo parlamento israelita, mas escusou-se a condenar a lei que consagra Israel como nação judaica, "lar nacional" do povo judaico, e o hebraico como única língua oficial.

O parlamento israelita aprovou na semana passada uma controversa lei que consagra Israel como nação judaica, "lar nacional" do povo judaico e o hebraico como única língua oficial.

Após um intenso debate que se prolongou até esta madrugada, a lei foi aprovada com 62 votos a favor e 55 contra, envolta em grande controvérsia, já que para alguns setores políticos foi considerada discriminatória. Muitos dos deputados árabes israelitas não participaram na votação.

Até aqui, a menção direta à identidade judaica tinha sido sempre evitada devido à existência de outras culturas e religiões no país, que vivem em Israel desde a sua criação, em 1948, e que representam cerca de 20% da população.

De acordo com a nova legislação, "os árabes terão uma categoria especial, todos os judeus terão o direito de migrar para Israel e obter a cidadania de acordo com as disposições da lei, o Estado agirá para reunir os judeus no exílio".