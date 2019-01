Israel vai apoiar nas buscas de vítimas em Brumadinho no Brasil

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou a chegada este domingo de um avião israelita com técnicos, pessoal médico e equipamento para apoiar nas buscas de vítimas em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais.

"São 140 pessoas e 16 toneladas de equipamentos", escreveu o Presidente brasileiro na sua conta na rede social "Twitter", noticia o portal brasileiro globo.com.

Uma equipa especializada, incluindo médicos, e aparelhos para detetar pessoas soterradas, foram as promessas do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que, no passado dia 01, se tornou no primeiro chefe de Governo de Telavive, a assistir a uma tomada de posse de um Chefe de Estado brasileiro.

Jair Bolsonaro sobrevoou a área onde se registou o acidente da barragem no sábado de manhã, e o Governo federal criou um gabinete de crise, adianta o portal brasileiro.

O balanço aponta para 34 mortos, 300 desaparecidos, 23 pessoas encaminhadas para hospitais da região e 81 pessoas desalojadas.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou muito difícil conseguir ainda resgatar pessoas com vida dos escombros.

A rutura da barragem da empresa de mineração Vale no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, ocorreu na passada sexta-feira, e causou uma avalanche de lama e resíduos minerais.

Segundo o levantamento do Governo estadual de Minas Gerais, até ao momento foram resgatadas 366 pessoas, sendo 221 funcionários da empresa Vale e 145 subcontratados.

Os bombeiros suspenderam na noite de sábado as buscas pelas vítimas e, de acordo com fontes dos bombeiros, citadas pelo portal globo.com, as buscas, com cerca de 200 operacionais no terreno, foram interrompidas às 20:00 de sábado (00:00 em Lisboa) e foram já retomadas às 04:00 (06:00 em Lisboa).