Ivanka Trump acaba com a sua marca de roupa

Ivanka Trump vai fechar a sua marca de roupa, meses depois de ter abandonado as funções que tinha para se dedicar a ser conselheira de Donald Trump na Casa Branca.

O fim da marca foi espoletado pela enorme onda de críticas a Ivanka Trump, devido a alegados conflitos de interesses entre a marca e a posição da filha do Presidente norte-americano.

Nos últimos tempos, a empresa tinha sido abandonada por alguns retalhistas, nomeadamente a Nordstrom, devido ao baixo número de vendas.

Por outro lado, sabe-se ainda que a empresa atravessava um momento complicado devido ao discurso de Trump sobre a maior criação de emprego nos Estados Unidos, sendo que a Indonésia e a China eram produtores de alguns dos produtos da marca.

"Depois de 17 meses em Washington, eu não sei quando ou se alguma vez irei voltar à empresa, mas sei que o meu foco no futuro breve vai ser o trabalho que estou a desempenhar em Washington, por isso, tomar esta decisão agora é o mais justo para a minha equipa e os meus parceiros", explicou a filha do Presidente dos Estados Unidos no comunicado onde anunciou o fim da marca.

De acordo com o The New York Times, um porta-voz de Ivanka Trump admitiu que o processo é para começar de imediato, tendo em conta que as parcerias da marca não vão ser renovadas.

Os funcionários da empresa já conhecem o futuro da marca e serão despedidos durante as próximas semanas.